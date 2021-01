Aggressione a colpi di bottiglia, 36enne in arresto

È stato necessario l’intervento di alcune pattuglie dei carabinieri della Tenenza di Cattolica (RN) e del radiomobile di Riccione per sedare una violenta lite scatenatasi nella tarda serata di ieri nei pressi della Stazione ferroviaria di Cattolica. A dara l’allarme alcuni residenti nella zona e passanti accorsi poiché richiamati dalle urla.

All’arrivo sul posto, intorno alle 21:30, i carabinieri hanno subito fermato i due principali protagonisti dell’alterco: l’aggressore, un 36enne.

A dare il là all’aggressione, per quanto ricostruito al momento, sembrerebbe essere stata qualche parola di troppo volata tra i due, totalmente offuscati dai fumi dell’alcool. E dopo i primi spintoni ed una bastonata, l’etiope ha afferrato una bottiglia e dopo averla spaccata, si è scagliato contro il rivale riuscendo a colpirlo ad una mano, provocandogli una profonda ferita.

Con non poche difficoltà i militari sono riusciti a bloccare l’aggressore e ad ammanettarlo mentre, nel frattempo, il polacco veniva accompagnato presso l’ospedale di Riccione ove ha ricevuto una prima prognosi di 25 giorni in attesa dell’intervento chirurgico a cui sarà sottoposto questa mattina.