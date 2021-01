Roma – Chiuso negozio di abbigliamento affollato di clienti

Un negozio di abbigliamento all’Esquilino, è stato chiuso dai Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante per la violazione delle norme anticovid-19.

I militari, transitando lungo la strada, hanno sorpreso all’interno dell’attività la presenza contemporanea di 8 persone, in violazione delle disposizioni governative in merito al contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto.

Nella circostanza, i Carabinieri hanno sanzionato, per un importo di 280 euro, sia il gestore del negozio, sia la titolare, entrambe cittadine cinesi: i clienti, tutti identificati, a loro volta, verranno sanzionati secondo la normativa prevista.

L’esercizio commerciale dovrà tenere le serrande abbassate per 5 giorni.