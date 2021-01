Nasce Digitale Italia, il format web di Aidr dedicato al Digitale – Nicastri (Aidr): così raccontiamo l’Italia del futuro

Una piazza virtuale per raccontare l’Italia digitale: tra sfide, proposte e possibilità offerte dalle tecnologie applicate al web. Nasce Digitale Italia, il format web di Aidr- Associazione Italian Digital Revolution. La rubrica settimanale ospitata sulla piattaforma dell’associazione offrirà una serie di spunti sui grandi temi della digitalizzazione, con un approccio concreto alla soluzione delle criticità, nello spirito di un confronto costruttivo tra le parti. Grazie al contributo degli ospiti, Aidr affronterà ogni venerdì un aspetto specifico del processo di digitalizzazione in corso nel nostro Paese. Economia, formazione, scuola, cultura, salute, trasporti, lavoro, rapporti interpersonali, media digitali; come il digitale sta cambiando il nostro modo di approcciarci e quali sono i rischi. Digitale Italia, offrirà il punto di vista dei protagonisti del cambiamento. “La nostra associazione – sottolinea il Presidente Mauro Nicastri, si fa promotrice da oltre 5 anni della promozione della cultura digitale nel nostro Paese. L’emergenza Covid-19 ha di fatto imposto la rivoluzione digitale, oggi assistiamo ad un profondo cambiamento delle nostre attività in ogni settore, questo porta grandi opportunità, ma dobbiamo essere in grado di coglierle appieno. In questa piazza virtuale racconteremo come sta avvenendo il cambiamento, attraverso le testimonianze dei protagonisti e discuteremo i temi legati alla digital trasformation, offrendo il contributo prezioso dei nostri interlocutori.

Guarda la puntata zero Clic (video puntata zero)

Grazie alla collaborazione con il web magazine https://www.digitude.it/ sarà inoltre possibile ascoltare il podcast di ogni puntata. (link)