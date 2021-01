Epifania in bisca clandestina: denunciati 30 cinesi per esercizio del gioco d’azzardo

Le sale slot sono chiuse da ottobre 2020 ma chi ha il vizio del gioco cerca altre alternative. ieri 06.01.2021, alle ore 22.00, in Prato, militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri, in sinergia con personale della Polizia Municipale di Prato, a seguito del controllo d’una “bisca clandestina”, allestita in un circolo privato; deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato per “esercizio di giuochi d’azzardo aggravato” un 57enne ed un 66enne, all’interno di questo luogo da loro gestito, venivano rinvenuti e sequestrati, 6 (sei) tavoli per il gioco del “Mah Jong” con relative 864 tessere ed € 20.000 in contanti come volume di gioco accertato. nel medesimo contesto, poichè colti a giocare, venivano altresì deferiti alla già menzionata Autorità Giudiziaria per “partecipazione a giuochi d’azzardo” 28 cittadini della repubblica popolare cinese, sia uomini ma soprattutto donne di un’età ricompresa tra’ i 42 ed i 57 anni tutti originari dello zhejiang e residenti a Prato che di professione variano da imprenditori del distretto tessile a commercianti ed anche operai del settore manifatturiero. il circolo veniva anch’esso sottoposto a sequestro essendo privo delle prescritte autorizzazioni per questo tipo d’intrattenimento ludico e tutte le persone venivano sanzionate in via amministrativa per il “divieto d’assembramento” come da norma vigente per la prevenzione della diffusione della pandemia da “coronavirus”.