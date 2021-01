Lotteria Italia, Sicilia: vendite a -23,2%, a Palermo staccati oltre 70mila tagliandi

ROMA – Vendite in calo per la Lotteria Italia in Sicilia: il totale dell’edizione 2020 è stato di 248.680 tagliandi, il 23,2% in meno rispetto al 2019. A livello provinciale, rileva agipronews, il primato va ancora una volta alla provincia di Palermo, con 70.140 biglietti (-27,5%); Catania segue con un totale di 53.220 (-26,8%), e sul podio finisce anche Messina, a 38.040 (-19,2%). Quarto posto per Trapani (21.380, -12,6%), poi Siracusa (18.540, -17,9%) e Agrigento (17.580, -18,2%). Il calo più cospicuo è stato invece registrato in provincia di Enna, dove le vendite si sono chiuse a -39% (8.200). Meglio a Ragusa, con 13.020 tagliandi (-14,1%) e a Caltanissetta (8.560 biglietti, -14,4%).