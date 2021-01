Commemorazione Piersanti Mattarella 2021

Il CNDDU si propone di ricordare con profonda commozione il fulgido esempio di Piersanti Mattarella, nella triste ricorrenza del suo barbaro omicidio commissionato da parte delle cosche mafiose. Uomo integro e di statura morale elevatissima costituisce un riferimento fondamentale tuttora per quanti abbiano a cuore il significato della parola LEGALITÀ. Il suo nome è scolpito nella memoria collettiva per l’impegno e il dinamismo con cui, da Presidente della Regione Sicilia, ha inaugurato un’amministrazione del territorio fortemente innovativa e trasparente, improntata alla tutela delle frange più fragili della popolazione.

Gli studenti di oggi devono conoscere i veri ” eroi” del nostro passato, non troppo lontano, perché possano ispirarsi a modelli di cittadinanza attiva e responsabile. Ricordare non è solo un dovere morale ma un “dono”, un lascito, da trasmettere ai più giovani come forma di eredità più duratura e profonda.