Reddito minimo di inserimento, approvata all’Ars la proroga annuale, Mancuso e Lantieri: “Strumento a garanzia dell’inclusione sociale di almeno 1000 soggetti tra Enna e Caltanissetta”

Palermo, 30/12/2020: “Abbiamo appena esitato in Aula una norma che garantisce anche per tutto il 2021 la prosecuzione del Reddito minimo di inserimento, uno strumento necessario per garantire l’inclusione sociale e dunque sostegno alle fasce più povere della popolazione. Nelle sole province di Enna e Caltanissetta coinvolge circa 1000 soggetti, i quali rischiavano di restare fuori dal sostegno in quanto lo Stato italiano li ha sganciati dal bilancio della Regione Siciliana. È chiaro che tale proroga è da intendere come transitoria. Il nostro obiettivo è la stabilizzazione di tali categorie, per garantire loro la dignità lavorativa”. È quanto affermano in una nota congiunta i deputati regionali, on.li Michele Mancuso e Luisa Lantieri, i quali condividendo lo stesso collegio elettorale al Senato, si fanno portavoce di una comune esigenza territoriale a tutela delle categorie più deboli.