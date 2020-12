M5S: “Le poltrone sono state spartite, Musumeci può stare tranquillo. intanto i siciliani possono aspettare, come sempre”

Palermo 30 dicembre 2020 – “Finalmente la fumata bianca tanto attesa nei palazzi del potere è arrivata, il rimpasto è fatto e le poltrone sono state aggiudicate, Musumeci può stare tranquillo, gli appetiti dei suoi compagni di maggioranza sono stati saziati, quelli dei siciliani no. E purtropppo non è un modo di dire, alcune categorie rischiano veramente la fame”.Lo affermano i deputati del M5S all’Ars in relazione al rinvio dell’approvazione del ddl sull’esercizio provvisorio.“Non solo – dicono i deputati – non possiamo permetterci il lusso di avere un bilancio di previsione, questa maggioranza non è stata in grado di partorire nemmeno uno straccio di esercizio provvisorio. Governo e maggioranza hanno cincischiato fino all’ultimo, impegnati a risolvere il risiko delle poltrone piuttosto che pensare ai veri problemi della Sicilia. Se nessuno poteva prevedere che arrivasse il Covid, quantomeno tra i guru di Musumeci qualcuno poteva pronosticare l’arrivo della fine dell’anno e con essa le importantissime scadenze che questa si porta dietro”.