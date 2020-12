PALERMO PROTAGONISTA DEL SUPERENALOTTO GRAZIE A UN “5” DA OLTRE 53MILA EURO

Il SuperEnalotto fa tappa in Sicilia. Nell’estrazione di lunedì 28 dicembre, che recuperava il concorso di Santo Stefano, un giocatore di Palermo ha fatto festa grazie a un “5” da 53.890,72 euro: la schedina fortunata è stata convalidata nella Totoricevitoria Marino in piazza Tommaso Natale 128/A. Stasera nel penultimo appuntamento dell’anno il Jackpot in palio sarà di 83,8 milioni. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Sicilia, riferisce Agipronews, il “6” non si presenta da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.