MANOVRA, FIORAMONTI: BOCCIATO IL MIO ODG SUL VINCOLO QUINQUENNALE

“Bocciato il mio odg sul vincolo quinquennale. Mi dispiace che il mio Ordine del Giorno che impegnava il Governo a rivedere il vincolo quinquennale per gli insegnanti (e che faceva seguito al mio emendamento respinto in Legge di Bilancio) è stato appena bocciato alla Camera”. Così dichiara l’On. Fioramonti, già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

“Un ordine del giorno blando- continua FIORAMONTI-, che al Governo non chiedeva altro che di impegnarsi a rivederlo nella modalità e nei tempi opportuni”.

“Soltanto 16 i deputati (miei colleghi del Misto) che hanno votato in maniera favorevole, mentre hanno votato contro sia la maggioranza sia l’opposizione”.

“Che tale evidenza possa rimanere agli atti, soprattutto quando poi i partiti si dicono favorevoli alla mobilità degli insegnanti negli annunci social o ai comizi strappa consensi”- conclude infine l’ex Ministro.