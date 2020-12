La storia non si ferma – Terzo ciclo di conferenze “La storia cambi passo”

La storia, ovviamente, non si ferma, perché, come dice un bravo musicista, la storia siamo noi. Ed ed ecco allora, a partire dal manifesto “La storia cambi passo”, il terzo ciclo di conferenze dal 5 all’11 gennaio 2021, con la linguista storica Simona Marchesini, di Alteritas, che tratterà delle culture umanistiche nel mondo classico, lo studioso dei processi economici Salvatore Perri, dell’Università della Magna Grecia, che si soffermerà su come cambia il modo di narrare l’economia oggi, e lo storico delle civilizzazioni Carlo Ruta che parlerà del rapporto, per tanti aspetti curioso e paradossale, tra le società umane e il cosmo in età contemporanea.