Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio Real Commissione per l’Italia: Donazione di cause in gratuito patrocinio ai giovani dei Quartieri Spagnoli in Napoli

La Delegazione di Napoli e Campania del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, unitamente alla sezione di Napoli della Libera Unione Forense, hanno donato per tutto l’anno 2021 almeno 18 cause in gratuito patrocinio per minori e giovani fino al 20° anno di età, che vivono nell’area dei Quartieri Spagnoli in Napoli. I gratuiti patrocini sono sia in ambito civile che in quello penale.

La fase di “screening” dei beneficiari sul territorio di interesse avverrà con il supporto di “Insieme per la Famiglia”, Ente del Terzo Settore O.D.V., che dalla sua fondazione si impegna per strappare giovani e giovanissimi da scelte di vita errate ed al servizio della criminalità.

La presentazione ufficiale del progetto è avvenuta nei Quartieri Spagnoli, presso la sede dell’ente del terzo settore, martedì 22 dicembre 2020 e ha visto la partecipazione del Delegato per Napoli e Campania dell’Ordine Costantiniano, il Dott. Manuel de Goyzueta di Toverena; del Presidente della sezione partenopea della Libera Unione Forense, l’Avv. Camillo Bruno; del Presidente di “Insieme per la Famiglia, il Sig. Ciro Parulano, ex poliziotto giubilato molto noto a Napoli per le azioni di contrasto al crimine, come esponente della Sezione Falchi della Polizia di Stato; e con la presenza di alcune personalità della vita civile napoletana.

L’obiettivo ultimo dell’iniziativa è quello di riuscire a riportare alcuni giovani, spesso abbandonati a loro stessi e senza un reale supporto familiare, sulla retta via della legalità, magari iniziando a prendere ispirazione dai tanti volontari coinvolti in questa attività e dalla loro manifestazione di generosità.

I professionisti coinvolti in questa azione benefica sono stati raggruppati in un albo gestito dalle tre istituzioni congiuntamente. Si spera che esso possa crescere nel tempo, partendo già da una buona notizia giunta in corso d’opera: alla presentazione era previsto l’annuncio di 14 gratuiti patrocini, ma l’interesse suscitato dall’iniziativa ha fatto accrescere ulteriormente il numero dei partecipanti che intendono mettere a disposizione la propria professionalità.