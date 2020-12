IL PAPA’ AGRIGENTINO DI SOPHIA LOREN – CITTADINANZA ONORARIA DI AGRIGENTO ALLA GRANDE STAR INTERNAZIONALE?

Secondo il giornale spagnolo “El Pais” in questa foto figurano la piccola Sofia Scicolone in braccio al papà l’imprenditore edile Riccardo Scicolone di origini agrigentine.

Come scrive la stessa Loren nella sua autobiografia, l’uomo, che a Roma godeva di una buona posizione economica, non si curò del mantenimento della bambina e della madre anche se ne riconobbe la paternità. Che dire? Tanti cari Auguri alla Bambina che da poco ha compiuto 86 anni.

PS. Non per risarcimento, ma soltanto per spirito di affettuosa solidarietà, credo che il Sindaco di Agrigento, previo verifica dei presupposti comprovanti l’origine agrigentina del citato signor Scicolone, potrebbe valutare l’ipotesi di conferire alla grandissima Sophia Loren la cittadinanza onoraria della Città dei Templi e di Luigi Pirandello.

Agostino Spataro