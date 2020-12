Rapina in concorso ai danni di commerciante. Due arresti

A Cascina (PI), i militari della locale Stazione Carabinieri, coadiuvati dai colleghi di Cenaia (PI), nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di applicazione e vigilanza sulle misure restrittive disposte dall’Autorità Giudiziaria, hanno tratto in arresto un 22enne ed una 18enne.

Più nel dettaglio, i Carabinieri hanno localizzati i due, notificando loro un ordine di custodia cautelare in merito ad una rapina commessa a Cascina il 4 dicembre scorso ai danni di un esercizio commerciale del posto; nel corso della perquisizione i militari rinvenivano gli indumenti indossati durante il colpo che aveva fruttato circa 200 euro ed un telefono cellulare.

Arrestati, sono stati tradotti, l’uomo presso la Casa Circondariale di Pisa e la donna presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.