Piano distribuzione vaccini, M5S all’Ars: “L’assessore Razza sia convocato in commissione”

Palermo 17 dicembre 2020 – “Sul piano di distribuzione e somministrazione dei vaccini in Sicilia ci sia la massima chiarezza e trasparenza. Per questo abbiamo chiesto un’audizione ad hoc sul tema dell’assessore Razza al presidente della commissione Salute dell’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo”.Lo affermano i deputati regionali M5S, componenti della commissione Salute, Giorgio Pasqua, Francesco Cappello, Salvatore Siragusa e Antonio De Luca.“L’arrivo dei vaccini – affermano i deputati – è un appuntamento fondamentale nella lotta contro il Covid, è doveroso, pertanto, che, in quanto rappresentanti dei cittadini, i deputati regionali siano messi al corrente delle procedure che ne regoleranno la distribuzione nel territorio e la somministrazione ai cittadini , per potere dare un contributo alla migliore riuscita possibile delle operazioni” – concludono.