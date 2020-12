La “pazza notte dei 7 furti”: arrestato dai Carabinieri

Su ordine della Procura di Livorno, che ha diretto le indagini, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, nelle prime ore della mattinata di mercoledì 16 dicembre, hanno dato esecuzione all’Ordinanza di Custodia Cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Livorno, nei confronti di un 20enne ritenuto autore dei 7 furti aggravati avvenuti a Livorno tra la serata dello scorso 20 novembre e le prime ore del 21 novembre.

Oggetto del raid di quella notte furono un bar di Piazza del Cisternone, un negozio di parruchiere-estetica di Corso Amedeo, un negozio di videogiochi, un negozio di abbigliamento di Piazza Attias, un distributore di carburanti di Via Marradi,un l’erboristeria e un altro esercizio commerciale

Le indagini del N.O.R.-Sezione Operativa, si sono sviluppate attraverso l’analisi di tutti gli indizi e le tracce raccolti sulla scena del cimine nonchè attraverso la visione dei sistemi di videosorveglianza.

Contestualmente all’esecuzione dell’Ordinanza nei confronti del giovane, sono state eseguite le perquisizioni domiciliari nei confronti del ragazzo e di un suo complice, un 19enne italiano, deferito in stato di libertà, che dai preliminari accertamenti avrebbe fornito il supporto logistico necessario per la commissione dei reati.

Proprio a casa di quest’ultimo, sono stati ritrovati il monopattino utilizzato per gli spostamenti in quella notte, nonché duecento videogiochi trafugati dal negozio di Via Mentana.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha concordato pienamente con le risultanze investigative prodotte da Procura e Carabinieri ritenendo fondati i gravi indizi di colpevolezza e l’univocità degli elementi a loro carico presenti in tutti e sette gli episodi contestati. Particolare rilevanza ai fini dell’emissone del provvedimento custodiale, è stato il concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, per i quali il giovane arrestato risulta avere precedenti di polizia specifici commessi proprio durante il periodo di emergenza sanitaria.