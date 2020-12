AMATA (FDI ARS): “FELICI PER LIBERAZIONE MARITTIMI MA NON E’ CERTO UN SUCCESSO DIPLOMATICO”

“Ci sono voluti 107 giorni per liberare dei nostri connazionali detenuti in illegittimamente in Libia e questo non è certo un successo diplomatico ma una dimostrazione dell’inadeguatezza di un Governo inetto. Siamo però sinceramente felici che questi uomini, dopo quasi quattro mesi di prigionia, potranno trascorrere serenamente il Natale a Mazara del Vallo insieme alle loro famiglie”.È il commento di Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea regionale siciliana, alla notizia della liberazione dei marittimi mazaresi.

“Già ad agosto Fratelli d’Italia, attraverso il nostro europarlamentare siciliano Raffaele Stancanelli, aveva sollevato la questione in sedi internazionali, e tutto il partito ha continuato instancabilmente e quotidianamente a chiedere al Governo italiano un’azione forte per la liberazione degli innocenti lavoratori dei due motopesca siciliani.Una drammatica situazione in cui l’Italia – ha concluso Amata – viene talvolta trattata al pari di un condomino trascurabile nello scacchiere internazionale, mentre paesi come la Turchia hanno risolto in pochi giorni un’analoga vicenda in Libia”.