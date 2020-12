“Rallegramenti all’on. Calogero Mannino per l’assoluzione definita in Cassazione”, nota di on. Agostino Spataro

Desidero esprimere all’on. Calogero Mannino i miei più sinceri rallegramenti per l’assoluzione definitiva decisa, oggi, dalla Corte di Cassazione in ordine alle gravi accuse a lui attribuite. Ricordo che io e altri compagni deputati dell’ex Pci (fra i quali Emanuele Macaluso, Luigi Colajanni, Massimo D’Alema) non abbiamo atteso la fine della lunga vicenda giudiziaria per esprimere, pubblicamente, – per onesta politica e intellettuale e nel rispetto del lavoro dei magistrati- seri dubbi circa la pesante accusa rivolta all’on. Mannino nostro stimato avversario politico. Lo facemmo subito come si può rilevare dal brano di un libro pubblicato nel 1995. (vedi foto)

Oggi la Corte di Cassazione ha chiuso una vicenda incresciosa, specie per chi l’ha dovuta subire. Siamo contenti per l’on. Mannino ed anche per l’ordine giudiziario che- seppure con grave ritardo- ha fatto trionfare la giustizia.

Con i migliori Auguri di buona salute e di serenità a Lillo e alla sua famiglia.

Cordialmente. Agostino Spataro