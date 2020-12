Covid-19 a Palermo: Nessuno stop per i servizi ai più vulnerabili con le formazioni e attività di prevenzione di MSF

Nei quartieri di Ballarò, Politeama, Zisa e Kalsa di Palermo continua l’intervento di MSF in contrasto al Covid-19 in Italia iniziato a marzo supportando ospedali, medici di base strutture per anziani e realtà sociali in diverse regioni d’Italia.

“In questa fase, in cui i casi diminuiscono grazie agli sforzi di tutti, i team MSF stanno aiutando gruppi e comunità vulnerabili a proteggersi, formando quante più persone possibile per rafforzare la risposta sul territorio” dichiara la dr.ssa Stella Egidi, referente medico di MSF.

A Palermo l’intervento di MSF si concentra su contesti ad alta marginalità e centri di accoglienza, e stiamo formando i volontari di diverse organizzazioni per garantire la continuità di servizi essenziali come mense sociali, ambulatori, consultori, in tutta sicurezza.