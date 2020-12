Scomparsa del Luogotenente Rosario Lertola – Il cordoglio del Comandante Generale

Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen.C.A. Giuseppe Zafarana, e tutte le Fiamme Gialle d’Italia si stringono attorno ai familiari di Rosario Lertola, Luogotenente CS in servizio presso il Gruppo di Viareggio, deceduto, a soli 59 anni, per complicanze legate al Covid-19.

Una nuova e profonda ferita che va ad aggiungersi a quelle già inferte dal virus alla Guardia di Finanza e che ci costringe, ancora una volta, a salutare prematuramente, con il dolore nel cuore, l’impagabile scomparsa di un collega.

Al Luogotenente CS Lertola, strappato all’affetto dei suoi cari da questo subdolo e spietato nemico, va la profonda gratitudine del Corpo per il lavoro svolto da integerrimo e leale servitore dello Stato; a sua moglie e a sua figlia, il commosso abbraccio della grande famiglia della Guardia di Finanza.