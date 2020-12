SCUOLA, FIORAMONTI: LO STRANO CASO DELL’ISTITUTO E. MAGGIA

“Lo strano caso dell’istituto E. Maggia: la provincia non vuole più realizzare la nuova scuola”. Così dichiara l’On. Fioramonti (MISTO).

“Durante il mio mandato da Viceministro e Ministro- continua Fioramonti- , la provincia del Verbano-Cusio-Ossola si era impegnata a realizzare la ricostruzione dell’istituto alberghiero E. Maggia di Stresa. Si tratta di un istituto storico risalente al 1938 , uno dei migliori alberghieri del nostro Paese, dove purtroppo uno studio tecnico ha rivelato come la struttura scolastica esistente sia inadeguata, insicura (anche dal punto di vista sismico) e difficile da raggiungere”.

“A seguito di una perizia contabile è emerso anche come la ricostruzione in altro luogo producesse anche un’efficienza economica e quindi un risparmio per l’erario. Purtroppo, però, la provincia ha ora cambiato progetto, con ulteriori ritardi, ed ha optato per un intervento di ristrutturazione della struttura esistente (un antico collegio) che non permetterà di realizzare una Scuola sicura, accogliente e facilmente raggiungibile come promesso a suo tempo”.

“Ho presentato quindi alla Ministra Lucia Azzolina, che tra l’altro vive proprio in quelle zone e dovrebbe conoscerle bene, di verificare questa situazione anomala ed attivare i canali istituzionali necessari, affinché possa essere prevista una struttura veramente al passo coi tempi”- conclude infine l’ex Ministro.