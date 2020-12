Il Guatemala è stato eletto nel Consiglio Esecutivo del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite

Roma.- Giovedì 3 dicembre, durante la 165esima sessione del Consiglio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), il Guatemala è stato eletto membro del Comitato Esecutivo del Programma Alimentare Mondiale (PAM) per il periodo 2021-2023, in rappresentanza dei paesi dell’America Latina e dei Caraibi (Elenco C).

Ottime notizie che consentiranno al Paese centroamericano di avere un ruolo da protagonista nel Vertice Mondiale sulla Sicurezza Alimentare previsto per l’anno 2021 ed il cui processo preparatorio si realizzerà a Roma, sotto la guida delle tre agenzie delle Nazioni Unite (FAO, IFAD e PAM).

Inoltre, con queste elezioni, il Guatemala continuerà a contribuire attivamente al lavoro del Comitato, in particolare per rafforzare il doppio mandato del PAM nel fornire assistenza umanitaria e assistere gli Stati che lo richiedono nei loro sforzi di sviluppo sostenibile. Solo nel 2020, il PAM ha distribuito 3,5 milioni di tonnellate di aiuti alimentari a 80 paesi per un costo di 1,7 miliardi di dollari.

Il PAM è un’agenzia delle Nazioni Unite impegnata nell’assistenza alimentare in tempi di emergenza e porta avanti sforzi di sviluppo sostenibile per migliorare la nutrizione e promuovere la resilienza in oltre 100 milioni di persone. Il suo Comitato Esecutivo è composto da 36 Stati membri ed ha sede a Roma, dove operano altre due agenzie specializzate delle Nazioni Unite: l’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) e il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD).

È importante notare che il PAM è stato insignito del Premio Nobel per la Pace nel 2020 per i suoi sforzi nella lotta contro la fame, per il suo contributo al miglioramento delle condizioni di pace nelle aree colpite dai conflitti e per aver agito contro l’uso della fame come arma di guerra e di conflitto.