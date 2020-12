FIORAMONTI: LAVORATORI FRAGILI: ANCORA NESSUNA ADEGUATA GARANZIA

“Per i lavoratori fragili ancora nessuna garanzia. Come promesso, ho proposto in Legge di Bilancio un emendamento per i lavoratori fragili, che prevede la garanzie che il periodo di assenza dal posto di lavoro non sia computato nel “comporto” e non eroda i giorni previsti legalmente per assenza da malattia”. Così dichiara l’On. Fioramonti (MISTO), già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

“Ritengo profondamente ingiusto – continua Fioramonti- che i lavoratori fragili, cioè coloro che sono affetti da patologie croniche, oncologiche e malattie rare, debbano vivere in un limbo, caratterizzato da ansia costante e incertezza sulle procedure da seguire”.

“Per questo chiedo che vengano prorogate almeno fino al 31 gennaio le garanzie previste dall’art. 26 del DL Agosto”- conclude infine l’ex Ministro.