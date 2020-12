“I Cittadini contro le mafie e la corruzione” – Giuseppe Marino Referente Regionale per la Regione Toscana

I CITTADINI CONTRO LE MAFIE E LA CORRUZIONE Associazione nazionale di VolontariatoSede Legale Via della Stazione snc 04100 Latina tel.340 6784702NOMINA REFERENTE REGIONE TOSCANA Il sottoscritto Prof. Luigi Cassio Telesforo Dipace, in qualità di Presidente Nazionale e Legale Rappresentante dell’Associazione “I Cittadini contro le mafie e la corruzione”, con la presente nomina quale Referente Regionale della medesima associazione di volontariato per la Regione TOSCANA, il Signor Giuseppe Marino, augurando allo stesso un proficuo e costante lavoro.Si continua inesorabilmente a cresce in tutta Italia: le battaglie della nostra associazione in favore dei cittadini alla lunga fanno capire il nostro reale impegno contro le mafie e l’illegalità in genere.Per giunta, il Signor Giuseppe Marino è da anni uno storico aderente all’Associazione ed è da sempre impegnato nel sociale e nel campo della lotta alle mafie.Costui, di origine siciliana ma da anni trapiantato nella città di Pisa, è un pittore di fama nazionale, conosciuto in molti ambienti artistici ed è sempre stato l’artista di riferimento dell’Associazione per via dei tanti ed esemplari quadri rappresentanti la lotta del bene, degli onesti contro la piova mafiosa.Lì 03/Dicembre/2020 Il Presidente Nazionale Prof. Luigi Cassio Telesforo Di Pace