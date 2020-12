Eni, Ulgiati (UGL): “Accordo che guarda al futuro della società e dei lavoratori”

“L’accordo denominato ‘Insieme’ siglato tra sindacati e Eni guarda sia al futuro della società, green e digitalizzata, sia dei lavoratori, che saranno impiegati in un settore strategico”.

Lo dichiara il segretario nazionale UGL Chimici, Luigi Ulgiati, che oggi ha siglato l’intesa che sancisce la nascita di un nuovo modello di relazioni industriali a supporto del percorso di transizione energetica.

Il percorso di decarbonizzazione intrapreso da Eni con il nuovo Piano al 2050 richiede impegno e condivisione di informazioni, obiettivi, iniziative e risultati, si è rivelata necessaria “un nuovo modello di relazioni industriali, per supportare il percorso in atto, che fosse realmente partecipativo ed efficace”, sottolinea Ulgiati.

Tra gli obiettivi dell’intesa: la condivisione di un Patto Generazionale mirato al rinnovamento e all’aggiornamento delle competenze professionali e all’individuazione di iniziative congiunte con l’obiettivo di costruire, insieme agli stakeholders, un quadro normativo chiaro, favorevole agli investimenti e in grado di combinare la sostenibilità economico-finanziaria con quella ambientale e sociale. Senza dimenticare l’attenzione a temi fondamentali per il sindacato come diversità e inclusione, salute, sicurezza e ambiente, asset integrity, ricerca e innovazione tecnologica, sviluppo delle competenze interne, lavoro agile, welfare e benessere organizzativo.