Manovra, emendamento Mancini (PD): “Rilanciare gli ippodromi, aprendo al gioco lecito”

ROMA – «Rilanciare l’ippica e gli ippodromi e favorire la riconversione» delle strutture, spesso di proprietà pubblica, aprendo al gioco lecito e alle scommesse. Come riferisce agipronews è questo l’obiettivo dell’emendamento alla manovra presentato dal deputato del Pd Claudio Mancini. La proposta di modifica depositata in Commissione Bilancio prevede che,dal 2021, negli ippodromi possa «essere commercializzato il gioco lecito, a condizione che i locali siano accessibili unicamente dall’interno degli ippodromi stessi», affidando a un «decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge» la definizione delle «modalità attuative». L’emendamento si propone di «rilanciare gli ippodromi, che spesso sono di proprietà comunale, consentendo le scommesse al loro interno», in «un luogo particolarmente controllato», ha spiegato ad Agipronews. «E’ un modo per aiutare il settore dell’ippica» Ora la proposta di modifica «dovrà superare l’ammissibilità» da parte dell’ufficio di presidenza della Commissione Bilancio.