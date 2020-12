Lotteria degli scontrini, Minenna (Adm): “Quasi un milione di richieste per il codice lotteria”

ROMA – Sono «quasi un milione le richieste di registrazione, in queste prime ore, per il codice» per la partecipazione alla lotteria degli scontrini, che partirà dal 1° gennaio. Come riporta agipronews, lo ha detto il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Marcello Minenna, nel corso di un’audizione in Commissione Finanze alla Camera sulle tematiche relative all’operatività dell’Agenzia.