MANOVRA, FIORAMONTI: SUL RIFORMISTA DISTORTE MIE DICHIARAZIONI SUL TABACCO RISCALDATO

“Il Riformista riporta in prima pagina alcune mie dichiarazioni sulla questione del tabacco riscaldato in maniera distorta”. Così dichiara l’ON. FIORAMONTI (MISTO), già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

“Pertanto- prosegue FIORAMONTI- voglio specificare alcune cose:prima di tutto non mi era stato detto che si trattava di un’intervista, ma solo di alcune dichiarazioni generali per un pezzo di approfondimento. Quindi alcune delle domande non sono state poste esattamente in quei termini e con quei toni”. “Inoltre- continua il deputato del Misto- , voglio sottolineare che l’onorevole Villarosa non ha mai fatto pressioni in alcun senso, anzi sono certo che è favorevole all’emendamento, a differenza di altri suoi colleghi al MEF. Per quanto riguarda la questione Casaleggio, ho tenuto a precisare che era regolarmente presente a tante riunioni politiche, come sanno bene gli eletti 5S, anche quelle di vertice, ma non so assolutamente che decisioni abbia preso o siano state prese su sua indicazione”.

“Infine, voglio specificare che il nostro emendamento fu presentato al DL Rilancio e non alla Legge di Bilancio dello scorso anno, come erroneamente riportato dal giornale. E soprattutto ci tengo a precisare che non ho costituto nessuna associazione dal nome ECO.”