UK, ELISABETTA VUOLE ESSERE REGINA “A VITA” MA I BOOKIE APRONO AL TRONO DI CARLO

ROMA – Elisabetta II vuole restare regina a vita: secondo quanto trapela dal suo staff, la sovrana 94enne non solo non ha alcuna intenzione di abdicare a favore del figlio Carlo, ma sta già programmando i festeggiamenti per i suoi 70 anni sul trono, che cadranno nel 2022. Anche se i rumors di Buckingham Palace smentiscono categoricamente le voci su un’eventuale abdicazione della regina al compimento dei 95 anni, il prossimo aprile, per i bookmaker, come riporta Agipronews, l’ipotesi non è del tutto tramontata: gli analisti di Sisal Matchpoint hanno aperto le scommesse su Carlo re d’Inghilterra entro il 31 dicembre 2021, una possibilità che si gioca a 6,00.