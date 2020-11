SuperEnalotto: sullo Stretto si celebra un “5” da oltre 12mila euro

Il SuperEnalotto si ferma sullo Stretto con l’ultimo concorso. L’estrazione di martedì 24 novembre ha regalato alla Sicilia un “5” da 12.663,24 euro. Il fortunato giocatore, riporta agipronews, ha convalidato la schedina a Messina presso il Tabacchi D’Arrigo sulla via Consolare Pompea 220. La rincorsa al Jackpo, arrivato ora a 69,3 milioni di euro, riparte con il concorso di domani. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Sicilia il “6” non si presenta da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.