Agostino Miozzo (CTS) a 24Mattino su Radio 24: “Azzardata apertura impianti sciistici, ci vuole coordinamento europeo”

“Considerando che siamo nel pieno dell’epidemia decidere adesso di aprire gli impianti è un po’ azzardato” Lo ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. “Questa dovrebbe per l’ennesima volta la dimostrazione di un Europa che sa prendere una posizione congiunto, perché gli impianti stanno a cavallo delle montagne, in Francia, Austria, Slovenia e quindi dovrebbe essere un operazione condivisa a livello di Bruxelles”.

“Scuola, apertura il 9 dicembre? Una buona opzione ma in sicurezza”

Scuola, apertura il nove dicembre? “Potrebbe essere una buona opzione, bisogna far ritornare ragazzi e docenti a scuola garantendo la sicurezza, il rischio deve diventare compatibile con la disponibilità di risorse per tamponi in tempo reale e tracciamento a supporto della vita scolastica. Riteniamo che l’apertura delle scuole non sia a rischio zero però è un rischio sicuramente inferiore di immaginare i ragazzi liberi di andare nei centri commerciali senza regole ed è un ischio che prende in considerazione la salute psicofisica dei ragazzi. Non è pensabile lasciare milioni di giovani nella didattica a distanza per un anno intero, avremo quest’anno dei liceali che arriveranno alla maturità avendo fatto un mese di scuola in presenza, questo è inaccettabile”.

“Tracciamento, con 30mila casi assai difficile”

“Con 30mila casi al giorno è assai difficile un’operazione di tracciamento,

vanno rafforzate le risorse umane dedicate a questo e se si riducono i contagi il tracciamento tornerà a funzionare come nei mesi scorsi”. Lo ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. “Il tracciamento, è saltato quando siamo arrivati a 35mila casi, numeri incompatibili con queste operazioni”

“Natale in intimità, come un giorno ordinario in famiglia”

Natale, “questo virus è incompatibile con le relazioni sociali che sono estremamente pericolose soprattutto per i più fragili, dovrà essere un Natale di intimità, come un giorno ordinario in famiglia” Lo ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. “Se si allargano le relazioni con altri parenti e amici bisogna esser molto prudenti mantenendo il distanziamento e indossando la mascherina, è orrendo immaginare un cenone così ma queste sono le regole, altrimenti corriamo dei rischi”

“Sanzioni, se vogliamo salvaguardare economia dobbiamo essere rigorosi – gli italiani hanno capito tranne i soliti cretini “

Sanzioni, “La maggior parte degli italiani ha comportamenti che dimostrano di aver capito la gravità del problema poi ci sono i soliti cretini che dei comportamenti virtuosi se ne fregano. Se vogliamo salvaguardare l’apertura all’economia così sofferente dobbiamo essere rigorosi e sanzionare chi va contro le regole” Lo ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24.

“Calabria, Io commissario? Nel caso mia moglie d’accordo”

Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Calabria, Agostino Miozzo, a 24Mattino di Simone Spetia ha preferito non rispondere alla domanda sull’ipotesi di diventare commissario per la Sanità in Calabria e incalzato sulla disponibilità della moglie a trasferirsi a Catanzaro ha detto “è da ieri notte che ne stiamo parlando e mi ha terrorizzato dicendomi «non ti permettere di dire che ho qualcosa contro a Calabria», quindi nel caso lei sarebbe d’accordo”.