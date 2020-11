ERGON dona agli studenti siciliani 200 PC portatili

La Società ha acquistato 200 PC portatili per donarli agli studenti che appartengono a famiglie con disagio economico su tutto il territorio siciliano. Si tratta di un’iniziativa concreta rivolta ai ragazzi che si trovano ad affrontare un nuovo periodo di didattica a distanza

Ragusa, 23 novembre 2020 – La vicinanza al territorio e la solidarietà sono tra i valori cardine per Ergon, Concessionaria Despar, Ard Discount, Altasfera in Sicilia. La Società ha deciso di attivarsi fornendo un sostegno concreto ai giovani del proprio territorio di riferimento.

Ergon ha infatti destinato 200 computer portatili a giovani studenti, componente fortemente colpita dall’emergenza Coronavirus, che hanno la necessità di disporre degli strumenti necessari per affrontare la didattica a distanza (DAD).

Per tale donazione Ergon vanta il sostegno di Unicredit attraverso l’utilizzo di un’iniziativa dell’Istituto bancario specificamente dedicata al finanziamento e alla promozione di progetti contraddistinti da un impatto sociale positivo: Social Impact banking.

“Con questo finanziamento – ha commentato Roberto Cassata, Responsabile Relazioni con il Territorio Sicilia di UniCredit – attraverso la nostra Social Impact Banking sosteniamo una valida attività finalizzata a diminuire il divario digitale ancora presente in alcune fasce della popolazione. L’iniziativa di Ergon è pienamente coerente con gli obiettivi perseguiti da UniCredit Social Impact Banking tramite l’offerta di Impact Financing con la quale vogliamo contribuire allo sviluppo di una società più equa ed inclusiva. Siamo convinti che la vicinanza al territorio di UniCredit si manifesti anche attraverso iniziative come questa che hanno un impatto sociale positivo verso la comunità siciliana”.

Ergon distribuirà i computer mediante l’ausilio delle Caritas diocesane dislocate sul territorio siciliano che, anche grazie al supporto dei centri di ascolto, individueranno studenti e famiglie con le maggiori necessità.

Per riuscire a reperire facilmente i computer, superando così l’ostacolo della penuria di prodotti causata dal vertiginoso aumento di domanda sul mercato, Ergon si è avvalsa di Improve, azienda specializzata nel procurement di prodotti legati al mondo della tecnologia.

“L’istruzione è un valore fondante di ogni società. Siamo orgogliosi di poter aiutare alcuni ragazzi siciliani attraverso la donazione di strumenti informatici che in questo periodo di emergenza risultano essenziali. Abbiamo a cuore il futuro delle nuove generazioni e, ora più che mai, reputiamo fondamentale rafforzare il senso di comunità e mettere in campo tutti gli sforzi necessari per superare questa fase critica e guardare al futuro con fiducia”, ha commentato Gianni Cavalieri, presidente di Ergon.

Ergon è una Società Consortile che offre alle sue consorziate e alle loro reti di vendita efficienti servizi commerciali, logistici, di marketing e amministrativi. Il costante aggiornamento professionale, l’integrazione delle competenze e l’elevato standard di servizi hanno portato Ergon ad affermarsi oggi come uno dei principali protagonisti della distribuzione alimentare in Sicilia. Concessionaria del marchio Despar, aderisce al Consorzio Despar Italia che riunisce tutte le concessionarie del marchio sul territorio nazionale con le insegne Despar, Eurospar ed Interspar. Ergon Consortile è inoltre concessionaria per i marchi Ard Discount e dei cash&carry Altasfera in Sicilia.