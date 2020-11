CIPRIANO, M.E.S. : “PESCATORI PRIGIONIERI. NOI PER PRIMI ABBIAMO SUGGERITO ALLA REGIONE DI PRENDERSI CARICO DELLE PROPRIE RESPONSABILITÀ’ “

Il M.E.S – Movimento Etico Siciliano, per tramite il proprio Garante Antonio Cipriano, interviene a proposito della manifestazione che si è svolta a Palermo;

Cipriano di fatti, nel merito afferma :

“Il Movimento Etico Siciliano, aveva proposto da tempo, la manifestazione che si è svolta a Palermo e che si è visto scippare anche nei contenuti rivendicativi da alcune sigle, che hanno fatto proprio il nostro manifesto rivendicativo, già annunciato anche nei contenuti su alcuni media e su molti canali social, soprattutto nei punti in cui chiediamo come movimento, un’intervento diretto della Regione Siciliana e del proprio Presidente Musumeci”.

“Noi per primi abbiamo suggerito alla Regione”, tuona Cipriano, “di prendersi carico delle proprie responsabilità. Fantomatici Movimenti non anagrafati vogliono destabilizzare il M.E.S. con l’aiuto dei media amici.

Questo lo dobbiamo da subito rivendicare, si sta facendo largo con questo gruppo di Movimenti composto da ragazzini, la politica dei vari Cettola Qualunque all’arrembaggio. Queste Organizzazioni scese a Palermo, si capisce bene, come dietro ci siano i soliti noti che guardano più alla poltrona in un misto di arroganza ed ego .

E’ ora di fermare questo bullismo mediatico che si sta facendo breccia nel prossimo; un bullismo che parte dai media nazionali e viene finanche scimmiotato da un gruppo di ragazzini e movimenti allo sbaraglio, senza registrazione e senza arte e ne parte, che vedono la politica più che per missione, come una cosa, un giocattolo personale e solo come una conquista per il proprio ego .

Così, con questi atteggiamenti che vanno continuamente in scena, come è andato a Palermo, si destabilizza solo l’opinione Pubblica.

I Pescatori Siciliani prigionieri in Libia vanno liberati, se ne deve occupare la Regione, e noi lo diciamo fin da subito.

Tutto il resto è strumentalizzazione e copia ed incolla allo stato puro.

Lo diciamo senza troppe remore e neanche senza peli sulla lingua: ‘noi proponiamo e gli altri si prendono i meriti pur avendo la testa vuota di contenuti.

Altro Movimento presente a Palermo, nella manifestazione che ci hanno scippato con il copia ed incolla dell’appello alla Regione, è il Movimento Sicilia Attiva . Sappiamo bene, che Sicilia Attiva più che altro è Sicilia Riciclata e che è rappresentato da Deputati che sono stati eletti come 5 Stelle . Allora la nostra domanda è : dove erano questi signori deputati eletti dal M5S quando noi come MES abbiamo chiesto l’intervento e l’impegno diretto della Regione nella risoluzione del caso ? Ripetiamo, Noi proponiamo e gli altri si intestano le battaglie ed i nostri articoli.

Questa Gente, Sicilia Copiativa come merita di essere chiamata, unitamente agli altri ragazzini presenti, sono incapaci ed evidentemente al servizio della vecchia demagogia, di chi vuole tenere ferma l’economia Siciliana;

anziché prevaricare chi propone, questi Movimenti potevano unirsi a chi come il nostro Movimento, il MES, per primo ha lanciato appello, invitando e proponendo una seria manifestazione;

in pieno ego, questi movimenti si sono fatti da soli la manifestazione, disorientando e destabilizzando la nostra organizzazione che evidentemente deve fare paura, il risultato è sotto gli occhi di tutti, quattro gatti a Palermo a fare miao , quando si poteva graffiare più seriamente essendo tigri .

Ci teniamo a precisare che il M.E.S, per nessuna ragione importa né rivoluzioni e ne rivoluzionari da altri paesi, e che l’unica rivoluzione che proponiamo a quella etica nel rispetto dell’autonomia prevista dal nostro Statuto Siciliano.

Concludiamo, invitando certi bimbi minchia a diventare più adulti; si dovrebbero scollare dall’ego e fare meno gli spocchiosi .