Sicilia – Panifici la domenica. Caronia “Regione chiarisce possibilità di apertura”

“Buone notizie e finalmente un po’ di chiarezza per i panificatori siciliani.

Dopo aver sollecitato l’Assessorato regionale per le attività produttive a chiarire la possibilità di apertura per i panifici a seguito dell’ordinanza 62 del Presidente della Regione, mi è stato assicurato che a breve sarà emanata una apposita comunicazione da parte della Protezione Civile, in senso positivo. Credo che si sia così evitato di danneggiare economicamente una categoria che fornisce un servizio essenziale per i cittadini.”

Lo dichiara Marianna Caronia