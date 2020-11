Inseguimento per le vie del centro abitato. Arrestato un 33enne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 33enne, pregiudicato, il quale, a bordo della propria autovettura, non rispettando l’alt intimatogli dagli operanti, si era dato a una folle fuga per le vie del centro abitato.

L’uomo, mentre percorreva la S.P. 183, nei pressi di Carbonara, alla vista della “gazzella” dei Carabinieri ha svoltato repentinamente, manovra questa che non è sfuggita ai militari, i quali hanno subito affiancato l’autovettura e hanno intimato al conducente di fermarsi. In risposta, il 33enne ha accelerato, dandosi a precipitosa fuga a folle velocità, anche sopra i 120 km orari, attraversando gli incroci con il rosso, non curante del pericolo per l’incolumità pubblica, anche in relazione alle condizioni di traffico presenti a quell’ora del mattino.

A questo punto, coordinati dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri, giungevano sul posto altre due autoradio e una coppia di motociclisti che chiudevano tutte le vie di fuga. Lasciato quindi il mezzo, l’uomo provava la fuga a piedi, portandosi nei pressi della fermata degli autobus, dove veniva raggiunto e bloccato dai militari con non poca fatica.

Dopo la convalida dell’arresto, il 33enne, trovato anche in possesso di una bustina in cellophane contenente marijuana, è stato sottoposto all’obbligo di firma presso le forze di polizia.