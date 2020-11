Silvestri (Nd.it): “Conte vede nel centro il futuro e già si parla di nuovademocrazia.it”

Posted by: Redazione

Filed under: Politica

Genova, 15 novembre 2020. “Dopo gli accordi sofferti, all’interno dell’esecutivo, per i nuovi Dpcm e per l’affidamento degli incarichi per la Pubblica Amministrazione, c’è chi afferma che il Premier Giuseppe Conte, timoniere indiscusso del Governo, sia il futuro leader del centro politico italiano. Su La 7 c’è chi conferma che l’attuale Presidente del Consiglio guardi con attenzione al modello di Joe Biden e alla nuova democrazia che sta nascendo nel nostro Paese. Conte sarebbe vicino anche agli ambienti vaticani.