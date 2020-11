CALABRIA, FIORAMONTI: NOMINE HANNO GENERATO IMBARAZZO E RABBIA

"Le nomine in Calabria hanno generato tanto imbarazzo e rabbia tra la cittadinanza. Un'inversione totale è indispensabile". Così dichiara l'On. FIORAMONTI (MISTO), già Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

“Un Governo che annuncia- prosegue Fioramonti-, ma poi non dà seguito. Che dice di voler fare, ma poi non decide. Che dice di essere per il cambiamento, ma poi rinomina sempre gli stessi”.

“La vicenda di Gino Strada mi sembra un chiaro dejà-vu. Ma non possiamo più permettercelo.Chiedo al Presidente del Consiglio ed al Ministro della Salute una presa di posizione tempestiva, nel giro di poche ore, a dimostrazione che hanno imparato dagli errori passati”- conclude infine l’ex Ministro.