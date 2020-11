Bozza Legge di Bilancio 2021: niente contanti per la lotteria degli scontrini, il portale sarà affidato ad Adm

ROMA – «Sostenere l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, prevedendo per la lotteria dei corrispettivi premi soltanto nel caso di pagamenti elettronici»: è quanto si legge nella relazione illustrativa della legge di bilancio, che – nell’ultima bozza che Agipronews ha potuto visionare – prevede la partecipazione alla lotteria «esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico». Nel testo, si chiarisce che «i rimborsi attribuiti per gli acquisti con strumenti di pagamento elettronici non concorrono a formare il reddito del percipiente» e «non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale». Inoltre, la manovra specifica che il portale Lotteria, «dedicato ai consumatori per la gestione delle informazioni e dei servizi nell’ambito della lotteria dei corrispettivi, è reso disponibile dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli» e non dall’Agenzia delle Entrate.