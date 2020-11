La faccia (siciliana) dell’Odissea: in realtà Omero era una “fimmina” dagli occhi scuri

A inventare la teoria è stato un grande scrittore inglese di nome Samuel Butler che lavorò per anni ai suoi studi, compiendo lunghe soste a Trapani e nei dintorni

Beniamino Biondi

Critico cinematografico Critico cinematografico

…Tutti conoscono Omero, e cioè anche quelli che non hanno letto nulla di lui; e a quanti liceali giudiziosi il suo nome richiama l’adolescenza fra i dettati della poesia e il richiamo dell’amore. Quei liceali, cresciuti, pure ritrattate alcune loro certezze, avranno di certo mantenuto alcune solide convinzioni, come il fatto che Omero fosse un uomo e che l’Odissea si svolgesse in Grecia.

Chissà cosa proverebbero oggi sapendo invece che Omero era una donna e che l’Odissea Si svolgeva in Sicilia. No, non è il frutto di un impazzimento collettivo della redazione di Balarm, ma è la cosiddetta “Teoria dell’origine siciliana dell’Odissea”, eccentricamente impensabile quanto misteriosamente affascinante…