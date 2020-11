Granata (Legalità Democratica): Sull’emergenza Covid, il Procuratore Nicola Gratteri estenda le indagini nelle pubbliche amministrazioni

Un plauso all’apertura del fascicolo dalla procura della repubblica di Catanzaro guidata dal Dott. Nicola Gratteri, in relazione alla gestione emergenza Covid , per epidemia colposa . A mio avviso l’inchiesta va estesa anche nelle pubbliche amministrazioni per verificare se i dirigenti dispongono lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza solo per assicurare le attività indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza , anche in ragione dell’attuale stato d’emergenza. Vi è di piu’ verificare altresì se viene assicurata la sicurezza e la salute dei lavoratori. Per evitare che il contagio si possa diffondere, bisogna seguire scrupolosamente il Decreto del Ministro P.A. 19 ottobre 2020 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 268 del 28.10.2020 . Inoltre per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori seguire la direttiva nr 2/2020 del Ministro della P.A. sull’emergenza covid-19, e quello previsto dall’Istituto Superiore della Sanità nella direttiva nr. 20/2020, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia della salute dei lavoratori. Lo dichiara il Presidente dell’Associazione Legalità Democratica Avv. Maximiliano Granata .