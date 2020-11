Granata (Valle Crati) :In Calabria dobbiamo utilizzare i nostri dirigenti e amministratori d’eccellenza per affrontare l’emergenza sanitaria

Ho avuto l’onore, nella mia qualità di Presidente del Consorzio Valle Crati, di risanare il bilancio di un consorzio intercomunale di quasi 250.000 abitanti, e siamo diventati esempio di eccellenza in Calabria nella gestione dei servizi pubblici essenziali e nello specifico nel settore del conferimento dei rifiuti e della depurazione. Sono riuscito a realizzare questi risultati con una grande squadra di eccellenze calabresi composta da dipendenti pubblici, amministratori pubblici e consulenti provenienti dal nostro territorio. In questi anni la Regione e il Governo, nella gestione dei servizi pubblici essenziali, hanno utilizzato dirigenti provenienti da fuori regione che non hanno certamente brillato per competenza e professionalità e sono stati utilizzati in tutti i Dipartimenti della Regione, fallendo nel loro compito e creando danni incalcolabili per la Calabria e i calabresi.” In Calabria dobbiamo utilizzare i nostri dirigenti e amministratori d’eccellenza, per affrontare l’emergenza sanitaria” .