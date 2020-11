Carenza di Vitamina D e COVID-19 Conferenza online organizzata dalle Accademie delle Scienze e di Medicina di Torino

Prosegue il ciclo di conferenze “Longevità e senescenza: come invecchiare in salute” organizzato dalle Accademie delle Scienze e di Medicina di Torino e supportato dalla Bioindustry Park di Colleretto Giacosa.

Il 23 novembre 2020 alle ore 16 il Prof. Giancarlo Isaia, Docente di Geriatria all’Università e Presidente dell’Accademia di Medicina di Torino, introdotto dal Prof. Massimo Mori, Presidente dell’Accademia delle Scienze, terrà una conferenza sul tema “Carenza di Vitamina D e COVID-19”.

L’argomento è di particolare attualità e già in occasione della prima ondata della pandemia, il Prof. Isaia, insieme al Prof. Enzo Medico, sulla base di consistenti dati scientifici, aveva ipotizzato la presenza di un ruolo della carenza di Vitamina D nell’influenzare le manifestazioni cliniche del COVID-19, soprattutto negli anziani. Successivamente, questo problema è stato studiato da molti gruppi di ricerca e molti risultati sono stati pubblicati su importanti riviste scientifiche internazionali, ottenendo importanti conferme, ma, poiché non ne è stato dimostrato un chiaro rapporto di causa/effetto, è ancora oggi oggetto di un acceso dibattito in tutto il mondo.

Nel corso del suo intervento, il Prof. Isaia riassumerà, con un approccio adatto al grande pubblico, quanto emerso dalla ricerca in questi mesi, con l’intento di chiarire i termini del problema e di contribuire in tal modo alla prevenzione della devastante malattia che sta compromettendo i sistemi sanitari e gli equilibri economici in tutto il mondo.

A seguito del DPCM del 18 ottobre 2020 si potrà assistere alla conferenza soltanto da remoto, collegandosi al canale youtube dell’Accademia delle Scienze al seguente link:

www.youtube.com/c/AccademiadelleScienzediTorino