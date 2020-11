Fugge a bordo di un’auto rubata

Lo hanno riconosciuto a bordo di un’auto che non era la sua e così è scattato l’inseguimento tra i Carabinieri di Andria e un noto pregiudicato del luogo che alla vista dei militari non esitava a darsi alla fuga. L’inseguimento finiva dopo poche centinaia di metri. I militari infatti riuscivano a bloccare il 42enne, pregiudicato. L’auto sulla quale si trovava a bordo, una Fiat Multipla era stata rubata il giorno prima sempre ad Andria.

L’uomo visibilmente nervoso ha spinto la pattuglia ad approfondire le attività, e così la perquisizione è stata proseguita nell’abitazione dell’uomo. All’interno del garage i militari scoprivano numerosi attrezzi agricoli dei quali il fermato non sapeva dare spiegazioni ed ovviamente di provenienza furtiva. L’uomo veniva così denunciato in stato di libertà. Adesso i Carabinieri sono alla ricerca dei legittimi proprietari degli attrezzi per poterli restituire.