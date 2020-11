Ammirati neo direttore Rai Fiction. Le congratulazioni del mondo politico

Maria Pia Ammirati è la nuova responsabile della direzione di Rai Fiction. Oltre che scrittrice, la Ammirati è una manager di lungo corso a Viale Mazzini, attualmente direttrice di Rai Teche dal 2014 e presidente dell’Istituto Luce-Cinecittà su nomina del ministro Dario Franceschini. Rai Fiction è la poltrona più importante della Rai dopo quella dell’amministratore delegato.

Plauso di diversi esponenti del mondo politico. Da Italia Viva Il deputato Cosimo Maria Ferri dichiara: “Un grandissimo in bocca al lupo a Maria Pia Ammirati per la nomina appena ricevuta alla unanimità. Si tratta di una professionista capace ed equilibrata, una scrittrice di grande livello, una dirigente Rai di lungo corso”. Il suo compagno di partito Gianfranco Librandi sostiene che “Maria Pia è una scrittrice e intellettuale di grande valore oltre ad essere un dirigente Rai di lungo corso. Sono sicuro che saprà fare benissimo anche in questo nuovo e importante incarico, conferendo lustro alla produzione cinematografica italiana”

Fabrizio Cicchitto, presidente di Riformismo e Libertà, esprime” “grande soddisfazione per la nomina, donna di grande professionalità ed equilibrio. Farà sicuramente bene in questo nuovo è importante incarico”. Amedeo Laboccetta, Presidente di Polo Sud, fa i “Complimenti a Maria Pia Ammirati per la nomina all’unanimità a nuovo direttore di Rai Fiction. Si tratta di una donna colta, una scrittrice di grandissimo livello, una dirigente Rai di lungo corso, capace ed equilibrata”.

Infine Giacomo Portas, leader dei Moderati ritiene la nomina della Ammirati “una posizione strategica per l’azienda Rai. Sono sicuro per la competenza, la capacità e l’equilibrio che la contraddistinguono da sempre che saprà dare il meglio anche in questo nuovo è importante incarico. Finalmente la Rai ha messo la donna giusta al posto giusto”.