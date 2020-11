MEDITER cerca storie di donne delle due rive del Mediterraneo. A valutarle sarà un comitato editoriale composto da 20 donne leader di 12 Paesi dell’area Mediterranea che hanno dato vita a Palermo alla “Rete Jasmine”

Pensi che la tua storia debba essere raccontata? Conosci storie di donne che dovrebbero assolutamente essere pubblicate? Storie che raccontano donne invisibili, donne segrete, donne sconosciute, donne negate. Quello che le donne non dicono.

MEDITER sta selezionando autrici delle due rive del Mediterraneo e/o europee che possano dare vita a una collana di storie che, se meritevoli e soprattutto inedite, saranno pubblicate proponendo un contratto di edizione gratuito.

Sarà garantito progetto grafico, editing, organizzazione di eventi per la presentazione del libro, codice Isbn, promozione online, diffusione e distribuzione.

Si può scrivere per info o per inviare direttamente il proprio manoscritto in formato word a mediteritalia@gmail.com, con una breve sinossi, una biografia e tutte le tue generalità. Un comitato editoriale composto da 20 donne leader del Mediterraneo provenienti da 12 Paesi dell’area Mediterranea valuterà le proposte. I manoscritti inviati non saranno restituiti, ma a tutte sarà data risposta. Sarà garantita la riservatezza dei dati.

Palermo, 11 Novembre 2020