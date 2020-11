SCUOLA, FIORAMONTI: ERRARE È UMANO, PERSEVERARE È DIABOLICO

“Errare è umano, perseverare è diabolico. Serve tavolo urgente per reclutamento. Come era stato ampiamente previsto, il concorso straordinario per la Scuola è stato sospeso dopo neanche due settimane dall’inizio delle prove. Quello ordinario, invece, non comincerà neppure”.Così dichiara l’ON. FIORAMONTI (MISTO), già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

“Anche le GPS hanno prodotto scarsi risultati (dopo essersi caratterizzate per una gestione caotica a cavallo dell’estate)- continua Fioramonti-, generando ulteriori paradossi. Per esempio, ai docenti iscritti in GPS è stato vietato di partecipare alle ‘messe a disposizione’ (MAD), con la conseguenza che a docenti formati sono stati spesso preferiti supplenti senza alcuna abilitazione o specializzazione. Quando il Ministero è corso ai ripari con una circolare che riammetteva gli iscritti alle GPS nelle MAD, il danno era fatto, con tante cattedre assegnate a docenti senza formazione particolare, con buona pace del tanto sbandierato merito e della qualità della didattica”.

“Già da Ministro avevo evidenziato il dramma della “supplentite” – prosegue il deputato del Misto- ed il rischio che si superasse ogni record nel precariato scolastico, che diventa completamente insostenibile in questa fase emergenziale, soprattutto con il ritorno alla didattica a distanza”.

“A questo punto serve assolutamente un chiarimento di competenze al Ministero dell’Istruzione: errare è umano, perseverare è diabolico. Occorre anche un tavolo politico sul reclutamento, che dovrà lavorare sulla stabilizzazione dei precari e sul nuovo percorso di abilitazione da me avviato nel 2019, oltre ad affrontare la questione degli specializzati sul sostegno (la cui soluzione è stata promessa dal Governo già in questa Legge di Bilancio). Questo tavolo, in cui coinvolgere almeno i responsabili scuola delle forze di maggioranza, è ormai urgentissimo, altrimenti rischiamo di arrivare impreparati pure il prossimo anno: non possiamo più permettercelo”- conclude infine l’ex Ministro.