Riscoprire l’eredità celtica dell’Europa. Enzo Farinella nel libro In the Land of Tulips-Irish Pilgrims in Benelux and Europe

Secondo Farinella studioso di monachesimo irlandese, già docente di Antopologia Filiosofica nell’Università di Dublino, il coraggioso esempio dei ”Santi irlandesi medievali potrebbe divenire l’elemento catalizzatore per l’evoluzione di nuove comunità, di città-smart e di accademie di ricerca, attraverso un viaggio di trasformazione radicale che tenga conto della “sacralità della persona umana” nella sua visione di rinnovamento….”. volume In the Land of Tulips (Nella Terra dei Tulipani) – Irish Pilgrims in Benelux and Europe (Pellegrini irlandesi nel Benelux e in Europa), Amazon, 2020, esplora il movimento monastico irlandese nel Benelux e in Europa dal VI al XIV secolo, rilanciando i principi di umana solidarietà, uguaglianza e libertà, seminati nei secoli dai pellegrini medievali d’Irlanda nel loro cammino indelebilmente segnato nella storia dell’Europa.

di Mimma Cucinotta