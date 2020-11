Gaetano Armao componente della Task-Force per la risposta al Coronavirus del Gruppo del PPE al Comitato europeo delle Regioni

Bruxelles (Italy), 6 novembre 2020 – Il Gruppo del Partito popolare europeo (EPP-PPE) al Comitato europeo delle Regioni (COR) ha costituito la Task-Force per la risposta al Coronavirus.

Dell’organismo è stato chiamato a far parte il Vicepresidente ed assessore all’economia della Regione siciliana, prof. Gaetano Armao, in rappresentanza dell’area dell’Europa meridionale.

La Task-Force è presieduta dal polacco Olgierd Geblewicz, capogruppo del PPE al Comitato e Presidente della Pomerania occidentale ed è composta, oltre che dal membro italiano, dalla svedese Birgitta Sacrédeus, presidente dell’intergruppo sulla salute, dall’irlandese Michael Murphy coordinatore della Commissione economica del COR, dall’olandese Eddy Van Hijum e dal rumeno, e già primo ministro del Paese, Emil Boc.

Compito dell’organismo, che si insedierà il prossimo 19 novembre, è quello di raccogliere ed elaborare, alla luce delle specifiche iniziative territoriali, proposte politiche per rafforzare la strategia delle istituzioni europee in risposta alla pandemia da Coronavirus ed alla crisi economica determinata dalle misure di salvaguardia adottate a livello continentale, nazionale e regionale.

In particolare, attraverso uno stretto rapporto con le rappresentanze territoriali ed i membri del Parlamento europeo, obiettivo della Task-Force è quello di individuare le iniziative che proteggono le famiglie, i lavoratori e le persone più vulnerabili, sostengono le nostre attività e provvedono a lungo termine pianificare la futura preparazione alle pandemie e valutare le misure incentrate su una ripresa economica che raggiunge le regioni, i paesi e le città d’Europa.

Verrà altresì assicurato il coordinamento della rappresentanza del PPE al Comitato sulla formulazione delle posizioni relative alla crisi da coronavirus per garantire coerenza e coerenza all’interno delle iniziative del Partito popolare europeo.

“La circostanza che la Regione siciliana sia per l’Eurobarometro2020 sul governo regionale e locale tra quelle che a livello continentale hanno elaborato le misure più efficienti per sostenere l’economia è certamente un elemento che ha condotto alla scelta di questa composizione” ha commentato l’Assessore Armao “la Task-Force rafforzerà la capacità di proposta delle isole europee, la cui vulnerabilità è accentuata dalla crisi postpandemica. L’Europa può e deve far molto per resistere alla crisi e preparare la ripresa e per questo lavoreremo”.