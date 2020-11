IL CULTO DI ISIDE NELLA SICILIA ORIENTALE. CONFERENZA ON LINE DELL’EGITTOLOGO GIACOMO CAVILLIER

L’ASSESSORE SAMONÀ “LA CULTURA NON SI FERMA. CON IL SUPPORTO DELLA TECNOLOGIA CI PUÒ RAGGIUNGERE IN TUTTE LE PARTI DEL MONDO”

Oggi, venerdì 6 novembre alle 17.30 – con diretta dalla pagina Facebook della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania – l’egittologo Giacomo Cavillier terrà una conferenza online dal titolo “Iside in Sicilia Orientale. Archeologia di un culto faraonico in età tolemaica e romana”.

“La cultura non si ferma – dice l’assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà – e sfrutta tutte le opportunità offerte dalla tecnologia per far giungere lontano la sua voce. Anche in questo momento di difficoltà per tutti noi è importante lanciare un segnale di ottimismo e continuità”.

La conferenza è dedicata al culto e al mito di Iside e ai rapporti tra l’Egitto e la Sicilia orientale in epoca tolemaica e romana. Iside, quale divinità che incarna il concetto di maternità e di magia protettiva in epoca faraonica, si diffonde in tutto il Mediterraneo orientale dall’età saitica, per divenire uno dei principali culti della Sicilia orientale con il sorgere della dinastia tolemaica e con il successivo espandersi dell’impero romano. In particolare, in centri come Catania, Siracusa, Taormina, Messina, sono testimoniate tracce che ne confermano l’ampia diffusione e le relative pratiche rituali.

Partendo dalle origini del culto di Iside nell’Egitto faraonico, mediante lettura di passi in geroglifico e di immagini tratte dalle principali opere della letteratura funeraria e dall’architettura templare, sarà fornito un quadro analitico aggiornato sul fenomeno nella Sicilia orientale in epoche successive, teso a chiarire le motivazioni e il significato di tale apporto religioso e le sue conseguenze sul mito e sulle credenze moderne.

“Questo percorso è alla base del progetto di ricerca <Iside, archeologia, storia e antichità>, avviato nel mese di ottobre 2020 dal Centro Studi di Egittologia e Civiltà Copta “J.F. Champollion” con sedi a Genova, al Cairo e a Luxor, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania – dice la Soprintendente Rosalba Panvini – che introdurrà e coordinerà la conferenza .