UNICEF/Povertà educativa: al via 14 Forum territoriali online per il progetto LOST in Education

5 novembre 2020 – Prosegue, si arricchisce e si rinnova il progetto “Lost in Education”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, rivolto a 4.500 ragazzi e ragazze, 900 famiglie, 600 docenti e 255 attori sociali sul tema del contrasto alla povertà educativa minorile, con il lancio di 14 Forum Territoriali online e il lancio del nuovo video “Lost in Education- costruire comunità educanti insieme”.

Secondo l’UNICEF Italia, la nuova ondata di contagi da COVID-19 che sta investendo il nostro paese ci ha fatto confrontare con nuove modalità di ascolto e partecipazione. Per questo ha rinnovato il progetto Lost in Education rendendolo più virtuale e mettendo ancora più al centro i ragazzi. L’UNICEF Italia ha l’obiettivo di chiedere proprio ai ragazzi che futuro immaginano dopo la Pandemia di COVID19. Le loro osservazioni e proposte saranno strumento per tradurre tutta questa distanza in azioni concrete per contribuire, migliorare e avvicinare le nostre società e per costruire patti educativi territoriali.

Il prossimo 6 novembre si terrà il primo dei 14 Forum Territoriali OnLine: luoghi di incontro e confronto tra ragazzi, docenti, famiglie, agenzie educative, attori del terzo settore, del profit, enti pubblici e realtà che si occupano di minorenni, a livello territoriale. All’interno dei Forum si attiveranno Tavoli di partecipazione attiva, in cui scambiare buone prassi e individuare strategie comuni alle situazioni di povertà educativa o di disagio sociale. Al centro delle discussioni nei tavoli sarà il Manifesto The future we want, l’Agenda dei ragazzi e delle ragazze per il futuro post COVID 19 delle proprie comunità educanti; e la Mappa di comunità educante, esito del lavoro di mappatura dei ragazzi e delle ragazze dei luoghi, fisici e simbolici; degli enti e/o associazioni che considerano “educanti”: una mappa territoriale, che potrà essere base per l’avvio di un processo collettivo verso patti educativi territoriali.

Tutti i forum saranno online in diretta streaming sul canale Youtube di UNICEF Italia e il profilo Facebook di Arciragazzi Nazionale: il calendario di tutti i webinar si può trovare su www.unicef.it/lostineducation.

Nell’ambito del progetto Lost in Education verrà realizzato il video “Lost in Education- costruire comunità educanti insieme” che racconta le attività realizzate finora, l’importanza di rispondere concretamente alla povertà educativa e come e quanto la pandemia di COVID-19 abbia influito non solo sul presente, ma anche sul futuro dei nostri ragazzi. Il video sarà disponibile sul sito www.unicef.it

Il progetto Lost in Education, sostenuto da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che vede l’UNICEF Italia come capofila in collaborazione con Arciragazzi (Nazionale, Sicilia, Liguria, Lazio, Lombardia, Taranto) e con ARCI Liguria, viene realizzato in 20 scuole secondarie di primo e secondo grado (13 Istituti Comprensivi e 7 Scuole Superiori) di 7 regioni in Italia (Lazio, Lombardia, Sicilia, Puglia, Liguria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia) e ha l’obiettivo di rendere questi ragazzi e ragazze, insieme con i loro genitori e insegnanti, consapevoli del cambiamento che possono operare nella società diventando essi stessi “pontieri” tra scuole e altri attori della comunità educante.

La povertà educativa lede il diritto dei bambini e dei ragazzi ad avere una educazione di qualità: la realizzazione delle piene potenzialità dei minorenni è un “bene comune” e ne sono tutti responsabili. Si tratta di lavorare perché la comunità diventi educante, partendo dalle risorse di un luogo, sia in termini di servizi disponibili che di capitale sociale e umano.

Attraverso Il progetto Lost in Education, l’UNICEF Italia e i partner intendono: migliorare il benessere dei ragazzi e la loro capacità personale di percepirsi come attori trasformativi della propria comunità scolastica e di vita (soft skills di cittadinanza attiva); rafforzare la centralità della scuola come luogo educativo e aumentare il supporto della comunità educante; sviluppare una comunità educante in cui gli attori sociali siano capaci di riconoscere le proprie competenze educative e prendersi carico del processo educativo

PROGETTO LOST IN EDUCATION – Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.